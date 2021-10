Isserpent Isserpent Allier, Isserpent Randonnée pédestre Isserpent Isserpent Catégories d’évènement: Allier

Randonnée pédestre 2021-10-24 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-24 Salle des fêtes Le Bourg

Isserpent Allier

Isserpent Allier Isserpent EUR 2 8 Organisée par le Comité des Fêtes et l’association des parents d’élèves au profit des enfants de l’école d’Isserpent. Distances : 25 km (3 ravitaillements), 20 km (2), 13 km (1) et 7 km. Possibilité de repas chaud et de crêpes. +33 6 87 27 69 11 dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

Lieu Isserpent Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Isserpent