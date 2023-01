Randonnée pédestre historique « L’acadienne » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Randonnée pédestre historique, commentée par des guides canadiens du Centre Juno Beach, à la découverte de la zone de Juno Beach sur laquelle débarquèrent les soldats Canadiens, dont de nombreux Acadiens, le 6 juin 1944.

