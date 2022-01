Randonnée pédestre : Hénon Hénon Hénon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Hénon

Randonnée pédestre : Hénon Hénon, 17 février 2022, Hénon. Randonnée pédestre : Hénon Hénon

2022-02-17 08:30:00 – 2022-02-17

Hénon Côtes d’Armor Hénon Randonnée réservée aux bons marcheurs.

Organisée par l’Amicale Rando, 1€ de participation si non adhérent. Participation éventuelle au co-voiturage 3€.

Prévoir de bonnes chaussures et éventuellement des bâtons. Contacter l’association pour participer. +33 2 96 72 86 41 http://amicalerandopva.jimdo.com/ Randonnée réservée aux bons marcheurs.

Organisée par l’Amicale Rando, 1€ de participation si non adhérent. Participation éventuelle au co-voiturage 3€.

Prévoir de bonnes chaussures et éventuellement des bâtons. Contacter l’association pour participer. Hénon

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Hénon Autres Lieu Hénon Adresse Ville Hénon lieuville Hénon

Hénon Hénon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/henon/