Randonnée pédestre guidée Clohars-Carnoët, 26 août 2021-26 août 2021, Clohars-Carnoët.

Randonnée pédestre guidée 2021-08-26 18:00:00 – 2021-08-26 20:30:00 Place de l’Océan Devant l’office de tourisme

Clohars-Carnoët Finistère

Organisée et accompagnée par l’association des randonneurs Dre Ar Vinojenn, sur des sentiers de la commune.

Ouverte à tous et gratuite.

Circuit de 8 à 9 km entre campagne et rivière, en passant par Keranquernat, Saint-Maudet, Locouarn et Porsmoric.

18h Départ de l’Office du Tourisme Le Pouldu

NB : Il est indispensable de porter des chaussures adaptées à la randonnée.

Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents qui en sont les seuls responsables.

http://dre.ar.vinojenn.over-blog.com/

