Randonnée pédestre guidée Clohars-Carnoët, 5 août 2021-5 août 2021, Clohars-Carnoët.

Randonnée pédestre guidée 2021-08-05 18:00:00 – 2021-08-05 20:30:00 Parking du phare Doëlan Rive gauche Doëlan

Clohars-Carnoët Finistère

Organisée et accompagnée par l’association des randonneurs Dre Ar Vinojenn, sur des sentiers de la commune.

Ouverte à tous et gratuite.

Circuit de 8 à 9 km entre campagne et mer, en passant par Pont Du, Chapelle de Kerangoff, Kerlagat, port de Doëlan.

18h Départ parking du Phare de Doëlan Rive gauche.

NB : Il est indispensable de porter des chaussures adaptées à la randonnée.

Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents qui en sont les seuls responsables.

Organisée et accompagnée par l’association des randonneurs Dre Ar Vinojenn, sur des sentiers de la commune.

Ouverte à tous et gratuite.

Circuit de 8 à 9 km entre campagne et mer, en passant par Pont Du, Chapelle de Kerangoff, Kerlagat, port de Doëlan.

18h Départ parking du Phare de Doëlan Rive gauche.

NB : Il est indispensable de porter des chaussures adaptées à la randonnée.

Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents qui en sont les seuls responsables.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par