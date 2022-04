Randonnée pédestre gourmande semi nocturne commune de oyre Oyré Catégories d’évènement: Oyré

Vienne

Randonnée pédestre gourmande semi nocturne commune de oyre, 21 mai 2022, Oyré. Randonnée pédestre gourmande semi nocturne

commune de oyre, le samedi 21 mai à 18:00

Le thème pour cette année : LES SUPER HEROS. Venez nombreux et déguisés. Repas, animations et musique ponctueront votre parcours !!! Inscription en ligne à partir du samedi 16 avril 10h00 sur : WWW.CDFOYRE.COM Pour les personnes ne pouvant pas s’inscrire sur internet, une permanence aura lieu le samedi 16 avril de 10h à 12h à la mairie. Informations au 06 80 34 46 93

sur inscriptions

Le Comité des Fêtes organise sa ballade en s’Oyré commune de oyre oyre Oyré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oyré, Vienne Autres Lieu commune de oyre Adresse oyre Ville Oyré lieuville commune de oyre Oyré Departement Vienne

commune de oyre Oyré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyre/

Randonnée pédestre gourmande semi nocturne commune de oyre 2022-05-21 was last modified: by Randonnée pédestre gourmande semi nocturne commune de oyre commune de oyre 21 mai 2022 commune de oyre Oyré Oyré

Oyré Vienne