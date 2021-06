Courbiac Courbiac Courbiac, Lot-et-Garonne Randonnée pédestre gourmande nocturne Courbiac Courbiac Catégories d’évènement: Courbiac

Lot-et-Garonne

Randonnée pédestre gourmande nocturne Courbiac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Courbiac. Randonnée pédestre gourmande nocturne 2021-07-16 19:00:00 – 2021-07-16

Courbiac Lot-et-Garonne Courbiac 8 8 EUR Randonnée d’une dizaine de kilomètres où les participants pourront déguster un menu complet par étapes à la découverte des produits locaux. Deux départs à 19h et à 19h45.

Dans un soucis de respect de l’environnement, apportez vos couverts.

Port du masque obligatoire pendant les temps d’attente sur les étapes gourmandes et respect des gestes barrières.

Réservation obligatoire. Comité des fêtes Courbiac

Détails Catégories d'évènement: Courbiac, Lot-et-Garonne