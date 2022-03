Randonnée pédestre Fressines Fressines Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fressines

Randonnée pédestre Fressines, 3 avril 2022, Fressines. Randonnée pédestre Préau derrière la salle des fêtes 23 Route de la Crèche Fressines

2022-04-03 07:30:00 – 2022-04-03 Préau derrière la salle des fêtes 23 Route de la Crèche

Fressines Deux-Sèvres Fressines EUR 5 5 Randonnée pédestre Dimanche 3 avril à Fressines Départ libre de 7h30 à 9h30 sous le préau derrière la salle des fêtes de Fressines

Deux parcours au choix : 8 et 13 km

Un ravitaillement à mi-parcours Se munir obligatoirement d’un masque et d’un gobelet Organisée par Fressines en fête Ouverte à tous Gratuit pour les moins de 10 ans, réservation obligatoire avant le 26 mars

Préau derrière la salle des fêtes 23 Route de la Crèche Fressines

