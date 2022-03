Randonnée pédestre Forêt d’Orléans, 20 mars 2022, Bray-saint-aignan.

Forêt d’Orléans , le dimanche 20 mars à 06:30

– par Familles Rurales Bray St Aignan – 4 circuits en forêt d’Orléans de 7 – 10 – 14 et 20 Km – Départ et arrivée : Les Chêneaux (D948 entre Bray et Bouzy) – Ravitaillement avec boudin et vin chaud – Départs à 7h30 pour les 20Km – Départs entre 7h30 et 8h30 pour les 10 et 14Km – Départs jusqu’à 9h30 pour les 7Km – Verre de l’amitié à l’arrivée

Forêt d'Orléans Lieu-dit Les Chêneaux, Bray-saint-aignan



