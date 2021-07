Fleury Fleury Fleury, Manche Randonnée pédestre Fleury Fleury Catégories d’évènement: Fleury

Fleury Manche Fleury La grande boucle de Fleury circuit de 11km avec l'association de Sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne. Départ à 9h de la Place du bourg sous l'église à Fleury. Infos : 02 33 61 45 49 ou 06 87 56 35 58.

