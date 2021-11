FéniersFéniers Féniers Féniers Creuse, Féniers Randonnée pédestre Féniers Féniers FéniersFéniers Catégories d’évènement: Creuse

Féniers

Randonnée pédestre Féniers Féniers, 28 novembre 2021, FéniersFéniers. Randonnée pédestre Place de l’église Féniers Féniers

2021-11-28 13:00:00 13:00:00 – 2021-11-28

Féniers Creuse Place de l’église Féniers Creuse Féniers Départ à 13h place de l’église, arrivée au Col du Massoubre sur la commune Le Mas d’Artige.

Attention ce circuit n’est pas une boucle, prévoir un véhicule au Col du Massoubre pour le retour.

Collation à l’arrivée, participation de 5€ au profit du Téléthon Le Comité des Fêtes de Feniers, organise une randonnée de 13 km. Départ à 13h place de l’église, arrivée au Col du Massoubre sur la commune Le Mas d’Artige.

Attention ce circuit n’est pas une boucle, prévoir un véhicule au Col du Massoubre pour le retour.

Collation à l’arrivée, participation de 5€ au profit du Téléthon Place de l’église Féniers Féniers

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Féniers Autres Lieu Féniers Féniers Adresse Place de l'église Ville FéniersFéniers lieuville Place de l'église Féniers Féniers