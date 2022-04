Randonnée Pedestre : « Fécamp Grand’Escale » Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux Catégories d’évènement: Criquebeuf-en-Caux

Seine-Maritime

Randonnée Pedestre : « Fécamp Grand’Escale » Criquebeuf-en-Caux, 3 juillet 2022, Criquebeuf-en-Caux. Randonnée Pedestre : « Fécamp Grand’Escale » Criquebeuf-en-Caux

2022-07-03 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-03

Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime Criquebeuf-en-Caux Pour la saison 2022, Fécamp Caux Littoral Agglomération vous propose un large choix de randonnées pédestres. Le thème de la randonnée ? « Fécamp Grand’Escale »

Baladons-nous au cœur de Fécamp Grand’Escale, une fête maritime avec une centaine de voiliers et de nombreuses animations ! Dimanche 3 Juillet

Départ à 9h30

Église de Criquebeuf-en-Caux

GRATUIT

Inscription obligatoire sur https://boutique.fecamptourisme.com INFORMATIONS PRATIQUES : les randonnées sont d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 7 à 8 km (nocturnes : 5 à 6 km en 2h environ) ❗️À PRÉVOIR ❗️

➡️ de bonnes chaussures de marche

➡️ des vêtements adaptés

➡️ de l’eau

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

