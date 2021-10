Le Vast Le Vast Le Vast, Manche Randonnée pédestre “Familles Rurales” Le Vast Le Vast Catégories d’évènement: Le Vast

Manche

Randonnée pédestre “Familles Rurales” Le Vast, 22 février 2022, Le Vast. Randonnée pédestre “Familles Rurales” 2022-02-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-22

Le Vast Manche Le Vast Venez vous oxygéner en participant à cette randonnée pédestre d’une dizaine de Kms, rendez-vous au point de rassemblement, place de l’église. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

