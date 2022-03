Randonnée pédestre familiale Mesnières-en-Bray, 23 avril 2022, Mesnières-en-Bray.

Randonnée pédestre familiale Mesnières-en-Bray

2022-04-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-23

Mesnières-en-Bray Seine-Maritime Mesnières-en-Bray

Rdv sur le parking de la mairie.

Ce parcours d’environ 10 km (environ 3h15) intitulé « la forêt du Hellet » fera une boucle autour de Mesnières en Bray via champs, bois et coteaux, en passant devant le château sur l’avenue verte. Le casse-croute, sorti du sac à dos (ou du coffre de la voiture) se prendra ensemble en fin de parcours où un apéritif et amuse-bouche vous seront offert, soit au niveau du lavoir si le temps le permet, soit en intérieur. Pensez à prévoir ; vêtement de pluie, ciré … etc

Inscriptions obligatoires.

Parcours familiale (et non une course) convenant à tout un chacun, difficulté moyenne.

+33 6 70 83 27 01

Mesnières-en-Bray

