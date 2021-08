Bouelles Bouelles Bouelles, Seine-Maritime Randonnée pédestre familiale Bouelles Bouelles Catégories d’évènement: Bouelles

Seine-Maritime

Randonnée pédestre familiale Bouelles, 5 septembre 2021, Bouelles. Randonnée pédestre familiale 2021-09-05 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-05

Bouelles Seine-Maritime Bouelles Parcours d’environ 13 km qui démarrera du parking de la mairie et qui se poursuivra par le chemin du château-chemin n°5, puis à travers le bois de Cornemesnil – vcl – Les Fossettes – Carrefour de la Mare aux Daims – Nesles – Retour à Bouelles. Le pique-nique aura lieu au stade de Nesle-Hodeng (casse-croute sorti de son sac à dos) avec apéritif offert à cette occasion.

Pensez aux cirés !

Ouvert à tous. Clôture des inscriptions le 31 août. Parcours d’environ 13 km qui démarrera du parking de la mairie et qui se poursuivra par le chemin du château-chemin n°5, puis à travers le bois de Cornemesnil – vcl – Les Fossettes – Carrefour de la Mare aux Daims – Nesles – Retour à Bouelles. Le… +33 6 70 83 27 01 Parcours d’environ 13 km qui démarrera du parking de la mairie et qui se poursuivra par le chemin du château-chemin n°5, puis à travers le bois de Cornemesnil – vcl – Les Fossettes – Carrefour de la Mare aux Daims – Nesles – Retour à Bouelles. Le pique-nique aura lieu au stade de Nesle-Hodeng (casse-croute sorti de son sac à dos) avec apéritif offert à cette occasion.

Pensez aux cirés !

Ouvert à tous. Clôture des inscriptions le 31 août. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouelles, Seine-Maritime Autres Lieu Bouelles Adresse Ville Bouelles lieuville 49.71352#1.49545