Randonnée Pédestre Familiale à Chamborand Chamborand Chamborand Catégories d’évènement: 23240

Chamborand

Randonnée Pédestre Familiale à Chamborand Chamborand, 1 mai 2022, Chamborand. Randonnée Pédestre Familiale à Chamborand 19 rue de la Tour Chamborand

2022-05-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-01

19 rue de la Tour Chamborand 23240 Chamborand Inscription à partir de 8h 30, au plan d’eau de Chamborand.

Départ : 9h pour la randonnée de 12 kms, 10h pour les randonnées de 7 et 9 kms.

Participation : 2 €. Rafraichissements à l’arrivée ! Inscription à partir de 8h 30, au plan d’eau de Chamborand.

Départ : 9h pour la randonnée de 12 kms, 10h pour les randonnées de 7 et 9 kms.

Participation : 2 €. 19 rue de la Tour Chamborand

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT de Bénévent

Détails Catégories d’évènement: 23240, Chamborand Autres Lieu Chamborand Adresse 19 rue de la Tour Ville Chamborand lieuville 19 rue de la Tour Chamborand

Chamborand Chamborand https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamborand/

Randonnée Pédestre Familiale à Chamborand Chamborand 2022-05-01 was last modified: by Randonnée Pédestre Familiale à Chamborand Chamborand Chamborand 1 mai 2022

Chamborand