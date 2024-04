Randonnée pédestre et VTT sur les chemins de Raboliot Brinon-sur-Sauldre, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée pédestre et VTT sur les chemins de Raboliot Brinon-sur-Sauldre Cher

L’Association Gym Tonic vous propose avec la participation du Club Cyclisme de Brinon-sur-Sauldre deux parcours à pieds et deux parcours en VTT.

Parcours à pieds de 7,5 et de 14km

Parcours en VTT de 16 et de 32,5km

Inscription et départ à partir de 8h à la salle Jean Boinvilliers.

Prévoir votre gilet de sécurité. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Salle Jean Boinvilliers

Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Randonnée pédestre et VTT sur les chemins de Raboliot Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2024-03-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE