Randonnée pédestre et VTT Sainte-Hélène Sainte-Hélène Catégories d’Évènement: Sainte-Hélène

Saône-et-Loire

Randonnée pédestre et VTT, 11 juin 2023, Sainte-Hélène Sainte-Hélène. Randonnée pédestre et VTT Parc de la Cure (vers l’église) Sainte-Hélène Saone-et-Loire

2023-06-11 – 2023-06-11 Sainte-Hélène

Saone-et-Loire Sainte-Hélène 1 3 EUR 7-11-17-20 km (pédestre). 20-40 km (VTT). Ravitaillement sur chaque parcours. Buvette. Marché de producteurs locaux. Inscription sur place. Parking gratuit. Pas de gobelet aux ravitaillements (apporter eco cup ou gourde). guyedons.guyebolles@gmail.com Sainte-Hélène

dernière mise à jour : 2023-01-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Hélène, Saône-et-Loire Autres Lieu Sainte-Hélène Adresse Parc de la Cure (vers l'église) Sainte-Hélène Saone-et-Loire Ville Sainte-Hélène Sainte-Hélène lieuville Sainte-Hélène Departement Saone-et-Loire

Randonnée pédestre et VTT 2023-06-11 was last modified: by Randonnée pédestre et VTT Sainte-Hélène 11 juin 2023 Parc de la Cure (vers l'église) Sainte-Hélène Saone-et-Loire Sainte-Hélène Sainte-Hélène Saone-et-Loire Saône-et-Loire

Sainte-Hélène Sainte-Hélène Saone-et-Loire