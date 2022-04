Randonnée pédestre et VTT Sainte-Hélène Sainte-Hélène Catégories d’évènement: Sainte-Hélène

Saône-et-Loire

Randonnée pédestre et VTT Sainte-Hélène, 12 juin 2022, Sainte-Hélène. Randonnée pédestre et VTT Sainte-Hélène

2022-06-12 – 2022-06-12

Sainte-Hélène Saône-et-Loire Sainte-Hélène EUR 3 5 6-10-14-20 km (pédestre). 20 km/350D+ – 40km/800D+ (VTT).

Ravitaillements sur chaque parcours.

Buvette et marché de producteurs à l’arrivée. guyedons.guyebolles@gmail.com 6-10-14-20 km (pédestre). 20 km/350D+ – 40km/800D+ (VTT).

Ravitaillements sur chaque parcours.

Buvette et marché de producteurs à l’arrivée. Sainte-Hélène

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Hélène, Saône-et-Loire Autres Lieu Sainte-Hélène Adresse Ville Sainte-Hélène lieuville Sainte-Hélène Departement Saône-et-Loire

Randonnée pédestre et VTT Sainte-Hélène 2022-06-12 was last modified: by Randonnée pédestre et VTT Sainte-Hélène Sainte-Hélène 12 juin 2022 Sainte-Hélène Saône-et-Loire

Sainte-Hélène Saône-et-Loire