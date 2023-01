RANDONNÉE PEDESTRE ET VTT Prévelles Prévelles Prévelles Catégories d’Évènement: Prévelles

Sarthe

2023-09-17 08:00:00 – 2023-09-17 10:30:00 Prévelles

Sarthe Prévelles L’association « Prévelles en fête » vous invite pour 2 parcours pédestres, et 3 parcours VTT.

Rendez-vous au parking du village de Prévelles. +33 2 43 71 13 32 Prévelles

