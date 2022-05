Randonnée pédestre et VTT pour tous “LA BIGNONAISE” Salle des Fêtes Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

le dimanche 15 mai à 07:30

L’association Le Bignon Loisirs organise une randonnée pédestre et VTT pour tous ” LA BIGNONAISE” pour sa 4ème édition, le dimanche 15 mai dès 7 h 30 depuis la salle des fêtes. Découverte du château et de son parc. 1 ravitaillement minimum sur chaque parcours. Café offert au départ et crêpe offerte à l’arrivée. Chiens acceptés si tenus en laisse. 3 parcours : – Circuit “Famille” 8 kms : 7 h 30 à 11 h Tarif : 3 € – Circuit 16 kms : 7 h 30 à 10 h Tarif : 5 € – Circuit 30 kms : 7 h 30 à 10 h Tarif : 5 € Inscription sur place ou à l’avance : Mme DENIS 06 32 81 88 98 – bignonloisirs@gmail.com Randonnée pédestre et VTT pour tous “LA BIGNONAISE” Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

