RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT – POUANCÉ
Ombrée d'Anjou
Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT – POUANCÉ, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Ombrée d'Anjou. RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT – POUANCÉ 2021-09-19 – 2021-09-19 Stade de Tressé Pouancé

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Munissez-vous de vos meilleures chaussures ou chevauchez vos vélos pour participer à la randonnée de Pouancé !

Rendez-vous le dimanche 19 septembre à Pouancé. Bientôt le détail !

Randonnée pédestre et VTT organisée le dimanche 19 septembre, au départ du stade de Tressé, à Pouancé.

cacp.pouance@gmail.com

Rendez-vous le dimanche 19 septembre à Pouancé. Bientôt le détail !

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Stade de Tressé Pouancé Ville Ombrée d'Anjou