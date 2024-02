RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT MARANS rue du stade Segré-en-Anjou Bleu, dimanche 3 mars 2024.

Randonnée pédestre et vtt à Marans organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame et le Comité des fêtes, le dimanche 3 mars septembre 2024.

Marche 4,8 ; 8,7 et 10,2km

VTT 12, 20 et 45 km

Accueil et Inscriptions stade de Marans à partir de 7h30

Tarifs Adultes: 5€ / moins de 12 ans gratuit

Buvette et restauration sur place prévus à l’arrivée ( repas servis entre 12h et 14h) // Réservation avant le 23 février 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 07:30:00

fin : 2024-03-03

rue du stade Marans

Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire apel.marans.notredame@ec49.net

