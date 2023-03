Randonnée pédestre et VTT « La Duraquoise », 23 juillet 2023, Duras .

Randonnée pédestre et VTT « La Duraquoise »

Salle des sports Duras Lot-et-Garonne

2023-07-23 08:00:00 – 2023-07-23

Duras

Lot-et-Garonne

EUR 5 8 Départ salle des sports. Cette rando sportive ou familiale, s’organise sur cinq circuits, à faire tranquillement ou à fond les manettes. Le parcours est tracé dans les très nombreux sous bois, chemins, bordures de vignes et palombières. Plusieurs ravitaillements très copieux vous permettront de récupérer d’une éventuelle fatigue… 3 parcours randonnées VTT : 25 km, 40 km, 55 km et 2 pédestres : 10 km et 16 km.

Rendez-vous place du Foirail. Départ 8h pour rando VTT, 9h pour rando pédestre.

Nouveaux circuits entre Gironde et Lot & Garonne, variation des parcours, mono trace (single) dans les bois, chemins carrossables …..

Port du casque Obligatoire.

Certificat médical pour les non licenciés obligatoire.

+33 6 77 49 03 19 Club VTT Duras

VTT Duras

Duras

