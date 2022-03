RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT Gennes-Val-de-Loire, 3 avril 2022, Gennes-Val-de-Loire. RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT Salle Communale Michel Bonvalet Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire

2022-04-03 – 2022-04-03 Salle Communale Michel Bonvalet Rue du Plan d’Eau

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Gennes-Val-de-Loire 5 5 EUR Départ VTT de 8h à 9h30 (30 et 55 kms) Départ Pédestre de 8h à 11h (6 et 12 kms) Fouées à l’arrivée 5€ (sur réservation) Randonnée Annuelle de l’ECOLE du Sacré Coeur de Grézillé. Venez découvrir à travers les bois des parcours qui raviront petits et grands. Pedestre ou VTT, il y en aura pour tout le monde. Des fouaces et des boissons sont proposées à la fin du parcours. Venez nombreux. apel.grezille.sacrecoeur@ec49.net Départ VTT de 8h à 9h30 (30 et 55 kms) Départ Pédestre de 8h à 11h (6 et 12 kms) Fouées à l’arrivée 5€ (sur réservation) Salle Communale Michel Bonvalet Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Salle Communale Michel Bonvalet Rue du Plan d'Eau Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville Salle Communale Michel Bonvalet Rue du Plan d'Eau Gennes-Val-de-Loire Departement Maine-et-Loire

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT Gennes-Val-de-Loire 2022-04-03 was last modified: by RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 3 avril 2022 Gennes-Val de Loire maine-et-loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire