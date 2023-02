Randonnée pédestre et VTT Condé Condé Catégories d’Évènement: Condé

Randonnée pédestre et VTT, 12 mars 2023, Condé

2023-03-12 07:30:00 – 2023-03-12

Indre Condé Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Condé à partir de 7h30, pour les inscriptions. 3 circuits VTT et 3 circuits pédestres vous seront proposés, avec ravitaillements. L’association Familles Rurales de Condé vous invite à sa randonnée pédestre et VTT, dimanche 12 mars. +33 6 06 40 43 46 OTCHAMPSDAMOUR

