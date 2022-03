Randonnée pédestre et VTT au profit du Téléthon Chezal-Benoît Chezal-Benoît Catégories d’évènement: Cher

2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01 10:00:00

Chezal-Benoît Cher Chezal-Benoît Pour votre bonne forme, pour une bonne oeuvre, pour un brin de muguet, 3 raisons de randonner à l’apogée du printemps! Circuits au choix pour les randonneurs pédestre et les vététistes, à humer l’air du printemps.

Bénéfices au profit du Téléthon! Randonnées organisées par les sapeurs-pompiers du village. judrier@laposte.net +33 6 78 02 35 15 Pour votre bonne forme, pour une bonne oeuvre, pour un brin de muguet, 3 raisons de randonner à l’apogée du printemps! pixabay

