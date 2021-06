Beaufort Centre Beaufort, Haute-Garonne Randonnée pédestre et VTT à Beaufort Centre Beaufort Catégories d’évènement: Beaufort

Haute-Garonne

Randonnée pédestre et VTT à Beaufort Centre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Beaufort. Randonnée pédestre et VTT à Beaufort

Centre, le samedi 3 juillet à 09:00

Le village de Beaufort vous donne rendez-vous le 3 juillet à 9h, devant l’ancienne école à côté de la Mairie, pour une randonnée pédestre et à VTT dans le village. Accueil café, mais pas de ravitaillement. Une buvette avec café et jus de fruits sur place.

Gratuit

Dans le centre de Beaufort Centre 31370 Beaufort Beaufort Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaufort, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Adresse 31370 Beaufort Ville Beaufort lieuville Centre Beaufort