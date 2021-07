Préaux-Saint-Sébastien Mairie de Préaux Saint Sébastien Calvados, Préaux-Saint-Sébastien Randonnée pédestre et visite du haras de Montfort et Préaux – Sumbe Mairie de Préaux Saint Sébastien Préaux-Saint-Sébastien Catégories d’évènement: Calvados

Au départ de Préaux St Sébastien, randonnée de 6 km avec étape et visite du haras de Montfort & Préaux (partie étalons). Aujourd’hui étendu sur 150 hectares, le Haras de Montfort & Préaux se situe entre Orbec et Lisieux dans le Calvados. 150 boxes sont ainsi répartis dans cinq cours bien distinctes: la jumenterie avec deux annexes et son unité de poulinage, deux écuries de yearlings et une cour d’étalons. Le dernier arrivé se nomme GOLDEN HORDE. Acquisition récente du Haras du Mézeray sur la commune de Canapville. 150 hectares pour élevage de la jumenterie privée et clients Site internet : [www.sumbe.fr](http://www.sumbe.fr) Renseignements : Haras de Montfort et Preaux : 02.31.31.48.78 **Jeudi 28 octobre** : * Randonnée pédestre autour de Préaux Saint Sébastien * Départ de la randonnée à la Mairie de Préaux Saint Sébastien à **13h30** * Visite du haras de Montfort et Préaux – Sumbe * Retour à la Mairie de Préaux Saint Sébastien Gratuit sur inscription obligatoire. **L’animation est actuellement complète. Vous avez tout de même la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente.**

Gratuit sur inscription

A l’occasion des Equidays, participez à une randonnée pédestre autour de Préaux Saint Sébastien et visitez le Haras de Montfort et Préaux – Sumbe le jeudi 28 octobre. Mairie de Préaux Saint Sébastien Mairie 14290 Préaux Saint Sébastien Préaux-Saint-Sébastien Calvados

2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T16:30:00

