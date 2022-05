randonnée pédestre et repas par Foot Sud 87 à Pierre-Buffière Pierre-Buffière Pierre-Buffière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-05-08 – 2022-05-08

Chabanas Haute-Vienne Pierre-Buffière Randonnée pédestre organisée par Foot Sur 87 à Pierre-Buffière, une partie des recettes sera reversée à l’afa Crohn RCH.

distance : 11 km, 2h45 de marche, dénivelé 96 mètres.4 € inscription. Boisson chaude offerte au départ.

Après la rando, à 12 h paella sur place ou à emporter à 10€, uniquement sur réservation au 06 83 11 62 79. Chabanas Pierre-Buffière

