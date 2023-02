Randonnée pédestre et repas campagnard Lapte Lapte Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire Lapte Pour les “Virades de l’Espoir”, dès 7h30 du Gymnase, 3 marches sont programmées, 6 – 12 – 20 km

12h, Repas campagnard dans les locaux de la boule amicale

17h, Tirage de la tombola

10h / 17h Démonstration et exposition de sculptures sur bois et pierres +33 6 77 03 92 39 Lapte

