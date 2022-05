Randonnée pédestre et patrimoniale Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Randonnée pédestre et patrimoniale Nogent-le-Rotrou, 4 juin 2022, Nogent-le-Rotrou. Randonnée pédestre et patrimoniale Nogent-le-Rotrou

2022-06-04 16:00:00 – 2022-06-04

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Les associations des Sentiers du Perche et des Amis du Perche d’Eure-et-Loir proposent une

randonnée dans la ville de Nogent-le-Rotrou à leurs adhérents dans le cadre d’une journée Sports

en ville initiée par la municipalité. La découverte de la ville et de son histoire se fera au rythme de la marche.

Sur un parcours de 4 km à partir de la place Saint Pol les principaux lieux chargés d’histoire seront

commentés par notre guide, Gwenaëlle Hamelin, directrice du musée du château des comtes du

Perche. Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 à partir de 16h (pour un départ à 16h30), place Saint Pol sur le stand de l’association des Sentiers du Perche avec de bonnes chaussures ! Les associations des Sentiers du Perche et des Amis du Perche d’Eure-et-Loir proposent une

randonnée dans la ville de Nogent-le-Rotrou à leurs adhérents dans le cadre d’une journée Sports en ville initiée par la municipalité. +33 6 02 27 02 84 Les associations des Sentiers du Perche et des Amis du Perche d’Eure-et-Loir proposent une

randonnée dans la ville de Nogent-le-Rotrou à leurs adhérents dans le cadre d’une journée Sports

en ville initiée par la municipalité. La découverte de la ville et de son histoire se fera au rythme de la marche.

Sur un parcours de 4 km à partir de la place Saint Pol les principaux lieux chargés d’histoire seront

commentés par notre guide, Gwenaëlle Hamelin, directrice du musée du château des comtes du

Perche. Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 à partir de 16h (pour un départ à 16h30), place Saint Pol sur le stand de l’association des Sentiers du Perche avec de bonnes chaussures ! otcperche

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Randonnée pédestre et patrimoniale Nogent-le-Rotrou 2022-06-04 was last modified: by Randonnée pédestre et patrimoniale Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 4 juin 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir