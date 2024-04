Randonnée pédestre et marché du terroir Sceaux-du-Gâtinais, dimanche 26 mai 2024.

Randonnée pédestre et marché du terroir Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Randonnée pédestre et marché du terroir

Randonnée et Marché du Terroir organisé par le Comité des Fêtes de Sceaux-du-Gâtinais avec un nouveau parcours ! Ce qui ne change pas le ravito 4* et le verre de l’amitié au retour. Plus de détails prochainement !

Marché du Terroir sur la place de l’Eglise de 09h à 13h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 08:00:00

fin : 2024-05-26

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Randonnée pédestre et marché du terroir Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2024-04-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS