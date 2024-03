RANDONNEE pédestre et équestre (journée nationale de la randonnée équestre) Arvieu, dimanche 9 juin 2024.

Départ libre de 8h à 9h30 au restaurant de la Calmette: 25km à cheval, 9 et 18km à pieds 10€. Déjeuner possible sur place avant départ (18€). Réservations Obligatoires (déjeuner, repas et randonnées): 07 69 27 54 11.

Pour la 4ème année consécutive, retour de la randonnée pédestre et équestre sur la commune d’Arvieu le dimanche 9 juin 2024.

Au programme départ libre de 8h à 9h30 au restaurant de la Calmette à Caplongue. Deux boucles pédestres de 9 et 18km seront proposées et une de 25km à cheval, les VTT sont les bienvenus (ce sont des distances approximatives, elles restent à confirmer). Avant le départ, un petit déjeuner vous sera proposé et pendant les boucles une collation sera offerte. Le tarif unique est de 10€.

Possibilité de dejeuner sur place au restaurant la Calmette, table conviviale aux saveurs locales pour un montant de 18€. Réservation OBLIGATOIRE.

Pour me contacter cassou.carmona@hotmail.fr ou 07 69 27 54 11

