Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front, Dordogne Randonnée pédestre et découverte de l’environnement local Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front Catégories d’évènement: Couze-et-Saint-Front

Dordogne

Randonnée pédestre et découverte de l’environnement local Couze-et-Saint-Front, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Couze-et-Saint-Front. Randonnée pédestre et découverte de l’environnement local 2021-07-26 17:30:00 – 2021-07-26 19:30:00 Route de Varennes Parking Moulin de la Rouzique

Couze-et-Saint-Front Dordogne Couze-et-Saint-Front Rendez-vous à 17h30 au parking du Moulin de la Rouzique pour une randonnée de 6-7 kms, au programme découverte de l’environnement local. Retour prévu vers 19h30 suivi d’un pique-nique aux Jardins Partagés de Couze, tables et chaises seront à disposition. Rendez-vous à 17h30 au parking du Moulin de la Rouzique pour une randonnée de 6-7 kms, au programme découverte de l’environnement local. Retour prévu vers 19h30 suivi d’un pique-nique aux Jardins Partagés de Couze, tables et chaises seront à disposition. Rendez-vous à 17h30 au parking du Moulin de la Rouzique pour une randonnée de 6-7 kms, au programme découverte de l’environnement local. Retour prévu vers 19h30 suivi d’un pique-nique aux Jardins Partagés de Couze, tables et chaises seront à disposition. galerie.pays-bergerac-tourisme.fr dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Couze-et-Saint-Front, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Couze-et-Saint-Front Adresse Route de Varennes Parking Moulin de la Rouzique Ville Couze-et-Saint-Front lieuville 44.82993#0.70239

Évènements liés