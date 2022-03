Randonnée Pédestre et Découverte : Beaumont Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne

Randonnée Pédestre et Découverte : Beaumont Beaumontois en Périgord, 14 mai 2022, Beaumontois en Périgord. Randonnée Pédestre et Découverte : Beaumont Beaumontois en Périgord

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14

Beaumontois en Périgord Dordogne Beaumontois en Périgord Randonnée pédestre et découverte organisée par l’association des Copains d’Abord. Rendez-vous à Beaumont-du-Périgord derrière l’église (au panneau d’appel) à 9h pour une randonnée de 10-11km. En cas d’intempéries importantes et en l’absence de message du bureau des Copains d’Abord par le biais de la présidente, il est recommandé de s’informer auprès de la personne responsable de la sortie des conditions de son déroulement.

En situation d’alerte orange l’annulation sera systématique et une information sera transmise par mail.

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’adresse mail merci de prendre contact par téléphone auprès de la Présidente (05.53.58.90.53– 06.64.79.62.54) ou du responsable de la sortie. Randonnée pédestre et découverte organisée par l’association des Copains d’Abord. Rendez-vous à Beaumont-du-Périgord derrière l’église (au panneau d’appel) à 9h pour une randonnée de 10-11km. En cas d’intempéries importantes et en l’absence de message du bureau des Copains d’Abord par le biais de la présidente, il est recommandé de s’informer auprès de la personne responsable de la sortie des conditions de son déroulement.

