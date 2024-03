Randonnée pédestre et concours photos Levet, dimanche 15 septembre 2024.

Randonnée pédestre et concours photos Levet Cher

Dimanche

Sur un parcours à proximité de Levet, vous partirez en randonnée et mêlerez à votre escapade le concours de photos Faune et Flore sauvages au cœur de la forêt du Soudrain entre champs et bois. Sur inscription. Le concours photo récompensera les plus beaux clichés.

Partez en randonnée sur 7 ou 12kms, dès 8h. Amateurs de photographie? Un concours de photo est organisé en parallèle de la randonnée avec comme thématique cette année surprise… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15

fin : 2024-09-15

Lieu-dit Louy

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire trocplanteslevet@live.fr

