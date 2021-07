Randonnée pédestre et canoë : Sorde au fil de l’eau Sorde-l’Abbaye, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Sorde-l'Abbaye.

Randonnée pédestre et canoë : Sorde au fil de l’eau 2021-07-31 09:00:00 – 2021-07-31 18:30:00

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye

EUR 15 L’association des “Amis de Sorde et du Pays d’Orthe” organise, le samedi 31 juillet, une journée sur le thème de l’eau et du gave :

8h45 : Café de bienvenue sous les arcades de la mairie à Sorde

9h00 : Balade commentée inédite sur le thème du gave

13h00 : Apéritif offert et pique-nique au bord de l’eau

15h30 : Découverte de la “Petite Amazonie” en canoë-kayak (participation de 15€)

18h00 : Pot de l’amitié

Prévoir de bonnes chaussures de marche, pique-nique et hydratation.

Réservation avant le 29 juillet au 06 32 57 11 14

Journée sur le thème de l’eau et du gave :

8h45 : Café de bienvenue

9h00 : Balade commentée inédite sur le thème du gave

13h00 : Apéritif offert et pique-nique au bord de l’eau

15h30 : Découverte de la Petite Amazonie en canoë (15€)

18h00 : Pot de l’amitié

Prévoir chaussures de marche et pique-nique

+33 6 32 57 11 14

L’association des “Amis de Sorde et du Pays d’Orthe” organise, le samedi 31 juillet, une journée sur le thème de l’eau et du gave :

8h45 : Café de bienvenue sous les arcades de la mairie à Sorde

9h00 : Balade commentée inédite sur le thème du gave

13h00 : Apéritif offert et pique-nique au bord de l’eau

15h30 : Découverte de la “Petite Amazonie” en canoë-kayak (participation de 15€)

18h00 : Pot de l’amitié

Prévoir de bonnes chaussures de marche, pique-nique et hydratation.

Réservation avant le 29 juillet au 06 32 57 11 14

© Amis de Sorde

dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans