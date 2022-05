Randonnée pédestre Estouy Estouy Catégories d’évènement: Estouy

Estouy Loiret Le comité des fêtes d’Estouy organise une randonnée pédestre le dimanche 15 mai.

3 circuits sont proposés : 9km, 15km et 21 km. La randonnée se fera dans un cadre agréable, au bord de l’eau, avec un passage au Moulin de la Porte. Des rafraichissements sont prévus à mi-parcours. Départ entre 7h et 9h30 place de la mairie. Comité des fêtes d’Estouy

