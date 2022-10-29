Randonnée pédestre : Erquy/Saint-Alban Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André
Randonnée pédestre : Erquy/Saint-Alban Pléneuf-Val-André, 29 octobre 2022, Pléneuf-Val-André.
Randonnée pédestre : Erquy/Saint-Alban
Avenue du Général Leclerc Parking salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André Ctes-d’Armor Parking salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc
2022-10-29 – 2022-10-29
Parking salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc
Pléneuf-Val-André
Ctes-d’Armor
Pléneuf-Val-André
Circuit de Bienassis organisé par l’amicale rando de Pléneuf-Val-André. RDV au parking pour covoiturage, avec participation financière.
http://amicalerandopva.jimdo.com/
Parking salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André
dernière mise à jour : 2022-10-11 par