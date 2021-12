Prissé Prissé Prissé, Saône-et-Loire Randonnée pédestre en Val Lamartinien Prissé Prissé Catégories d’évènement: Prissé

Saône-et-Loire

Randonnée pédestre en Val Lamartinien Prissé, 22 mai 2022, Prissé. Randonnée pédestre en Val Lamartinien Prissé

2022-05-22 – 2022-05-22

Prissé Saône-et-Loire Prissé – 6 km : 1 ravitaillement (190Md+).

– 11 km : 1 ravitaillement (310Md+).

– 15 km : 2 ravitaillements (470Md+).

– 21 km : 2 ravitaillements (700Md+). souecoleprisse@gmail.com – 6 km : 1 ravitaillement (190Md+).

– 11 km : 1 ravitaillement (310Md+).

– 15 km : 2 ravitaillements (470Md+).

– 21 km : 2 ravitaillements (700Md+). Prissé

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Prissé, Saône-et-Loire Autres Lieu Prissé Adresse Ville Prissé lieuville Prissé