Randonnée pédestre en forêt Reno-Valdieu Tourouvre au Perche, 18 septembre 2022, Tourouvre au Perche.

2022-09-18 22:00:00 – 2022-09-18 TOUROUVRE Cour des écoles

Rassemblement à 11H dans la cour des écoles de Tourouvre, vers 12H photo de groupe sur le parvis de la mairie, suivi du déjeuner ( chacun amène son pique-nique ) Apéritif offert

Le soir diner dansant à la salle René Zunino à partir de 20 H. Soirée animée par l'orchestre FREE'SON. Tarif : à déterminer pour le diner dansant.

chris.guilmeau@gmail.com +33 6 82 15 48 42

Le soir diner dansant à la salle René Zunino à partir de 20 H. Soirée animée par l’orchestre FREE’SON. Tarif : à déterminer pour le diner dansant. TOUROUVRE Cour des écoles Tourouvre au Perche

