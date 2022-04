Randonnée pédestre en Forêt d’Exception® Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Hautvillers Marne Hautvillers Nous vous proposons une randonnée pédestre au cœur de la Forêt domaniale d’Hautvillers, labellisée « Forêt d’Exception® », sur le sentier du Pic noir… et même un peu plus ! Plus d’infos: – Durée 2h.

– Parcours d’environ 7km.

– Tout public.

– Equipement requis : tenue adaptée à la marche en forêt et à la météo, chaussures de marche, gourde d’eau.

– Inscriptions obligatoires sur billetweb Rdv à 9h en Forêt domaniale d’Hautvillers (parking du sentier du Pic Noir). Sortie proposée par l’E.F.S.R.A (Reims Athlétisme), partenaire Forêt d’Exception® Montagne de Reims. ————————————————————– Les forêts domaniales de Verzy, d’Hautvillers et du Chêne à la Vierge sont labellisées Forêt d’Exception®. Ce label récompense une gestion forestière durable et concertée à travers un programme d’actions de développement et de valorisation des forêts domaniales. contact@parc-montagnedereims.fr http://www.parc-montagnedereims.fr/ Hautvillers

