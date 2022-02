Randonnée pédestre en forêt de Réno-Valdieu Feings Feings Catégories d’évènement: Feings

Orne

Randonnée pédestre en forêt de Réno-Valdieu Feings, 21 mai 2022, Feings. Randonnée pédestre en forêt de Réno-Valdieu Feings

2022-05-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-21

Randonnée pédestre de 5,8 et 10 km au choix. Rendez-vous à 9h devant la maison forestière La Guincendière à Feings. Chacun apporte son pique-nique. Randonnée organisée par l'association des Anciens Elèves de Tourouvre et de la Région.

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

