Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme, Indre Randonnée pédestre Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Randonnée pédestre Éguzon-Chantôme, 24 octobre 2021, Éguzon-Chantôme. Randonnée pédestre 2021-10-24 07:30:00 – 2021-10-24

Éguzon-Chantôme Indre 2.1 EUR Randonnée pédestre de 9, 13 et 18 km organisée par l’Amicale Argentières Eguzon

Départ à partir de 7h30, place des Ormeaux. Randonnée pédestre organisée par l’ Amicale Argentières Eguzon +33 2 54 47 44 35 Randonnée pédestre de 9, 13 et 18 km organisée par l’Amicale Argentières Eguzon

Départ à partir de 7h30, place des Ormeaux. OT Terres de Loire et Canaux – IRémy dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse Ville Éguzon-Chantôme lieuville 46.44407#1.53825