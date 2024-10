Randonnée pédestre du Printemps La Sauvetat-du-Dropt, mercredi 30 avril 2025.

Randonnée pédestre du Printemps

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la randonnée pédestre organisée par l’association “Les Amis de la Sauveté” et découvrez la belle campagne sauvetatoise et son petit patrimoine. Portez vos couverts, une soupe à l’oignon vous sera proposé au retour.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-30 18:00:00

fin : 2025-04-30

Salle des sports

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info.sauvetatdudropt@gmail.com

