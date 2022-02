Randonnée pédestre du Printemps La Sauvetat-du-Dropt, 30 avril 2022, La Sauvetat-du-Dropt.

Randonnée pédestre du Printemps La Sauvetat-du-Dropt

2022-04-30 18:00:00 – 2022-04-30

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne La Sauvetat-du-Dropt

Venez nombreux à la randonnée organisée par l’association « Les Amis de la Sauveté » et découvrez la belle campagne sauvetatoise.

Dino vous emmène découvrir le patrimoine champêtre sur les hauteurs du village. Vue sur le Lac de l’Escourou, belles maisons et lavoir du hameau de Serres, vertes prairies et chemins creux.

RDV à 17h45 pour un départ à l’heure. Une bouteille d’eau et un goûter vous seront offerts.

+33 6 46 34 70 57

