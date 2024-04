Randonnée Pédestre du Printemps INGRE Ingré, lundi 15 avril 2024.

Randonnée Pédestre du Printemps Plaines, vergers et forets d’Ingré. 4 parcours a allure libre, départ de 7 h à 9 h 30 Hall de l’ELB Ingré Lundi 15 avril, 07h00 INGRE 4 € à 2 € 50, et gratuit pour les moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T07:00:00+02:00 – 2024-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-15T07:00:00+02:00 – 2024-04-15T12:00:00+02:00

Venez découvrir la faune et la flore qui se réveillent au printemps, dans les plaines, les vergers et les forêts de la commune d’Ingré située entre Beauce, Loire et Sologne.

DIMANCHE 21 AVRIL 2024

RANDONNEE PEDESTRE du PRINTEMPS à INGRE

DEPARTS et ARRIVEE : Hall de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche – 33 Route d’Orléans INGRE

4 CIRCUITS

07 H 00 Départ pour les 24 km 3 Ravitaillements

08 H 00 Départ pour les 17 km 2 Ravitaillements 09 H 00 Départ pour les 12 km 1 Ravitaillement

09 H 30 Départ pour les 7 km 1 Ravitaillement

11 H 45 REMISES DES COUPES – TIRAGE DE LA TOMBOLA

VERRE DE L’AMITIE

Réduction pour les licenciés FFRP (sur présentation de la licence) pour les 25 17 et 12

Et les enfants de moins de 12 ans – GRATUIT pour les moins de 6 ans

Renseignements

BLIN Th – 06 16 58 32 77 – th.blin1@gmail.com

IZQUIERDO P – 06 13 72 15 60

INGRE 33 route d’Orléans Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « th.blin1@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:th.blin1@gmail.com »}]

Randonnée Pédestre plaines

personnel