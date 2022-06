RANDONNÉE PÉDESTRE DU LOUIS D’OR Montigné-lès-Rairies Montigné-lès-Rairies Catégories d’évènement: 49430

Montigné-lès-Rairies 49430 Montigné-lès-Rairies Départ libre de 8h à 10h au lieu dit « Saint Louis ». Énigmes, jeux d’adresse, activités manuelles, défis en tous genres ponctueront les haltes au fil de la journée. Rappelons qu’un véritable Louis d’or est remporté par l’équipe gagnante. Encore une fois, Françoise et Patrick Jubeau mettront généreusement leur terrain à la disposition de l’association, pour implanter la buvette et l’organisation de la journée. Participation de 3€ par personne. Restauration disponible sur place. Contact : Jérôme 06 01 07 80 05 Randonnée pédestre du Louis d’Or. Jouez par équipe de 2 à 4 personnes. +33 6 01 07 80 05 Départ libre de 8h à 10h au lieu dit « Saint Louis ». Énigmes, jeux d’adresse, activités manuelles, défis en tous genres ponctueront les haltes au fil de la journée. Rappelons qu’un véritable Louis d’or est remporté par l’équipe gagnante. Encore une fois, Françoise et Patrick Jubeau mettront généreusement leur terrain à la disposition de l’association, pour implanter la buvette et l’organisation de la journée. Participation de 3€ par personne. Restauration disponible sur place. Contact : Jérôme 06 01 07 80 05 Montigné-lès-Rairies

