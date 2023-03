Randonnée pédestre du Comité Départemental de la Randonnée Parking de l’ÉPIDE Belfort Catégories d’Évènement: 90000

Randonnée pédestre du Comité Départemental de la Randonnée Parking de l'ÉPIDE, 16 avril 2023, Belfort

2023-04-16 09:00:00

Parking de l'ÉPIDE Avenue de la Miotte

Belfort

90000 EUR Randonnée de printemps du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Territoire de Belfort.

Parcours de 14 km. Visite du Fort de Bessoncourt et pique-nique tiré du sac dans le Fort. limoge.mic@orange.fr Parking de l’ÉPIDE Avenue de la Miotte Belfort

